Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Erfolgreiche Vermisstensuche

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein 87-jähriger Baden-Badener als vermisst gemeldet. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass sich dieser in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte der Mann in Baden-Baden wohlbehalten aufgefunden werden. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Suche eingesetzt.

/FDR

