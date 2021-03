Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Mehrere Sachbeschädigungen, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach und des Polizeireviers Offenburg sind nach mehreren Sachbeschädigungsdelikten im Bereich eines Schulzentrums in Gengenbach und einer Parkanlage "An der Schneckenmatt" auf der Suche nach Zeugen. An einem dortigen Spielplatz und einer Parkanlage wurden in den vergangenen Wochen Hinweisschilder beschädigt, ein Absperrgitter in einen Bach geworfen und ein weiteres in einen Sandkasten. Eine Holzbank landetet in einem Ententeich. Weiterhin besprühten die Unbekannten Hinweistafeln sowie einen am Fahrbahnrand in der Einachstraße abgestellter Autoanhänger mit hellroter Farbe. Eine in der Nacht auf Samstag, kurz nach 2 Uhr gemeldete Ruhestörung an einer Schule in der Straße "Am Erhard-Schrempp-Schulzentrum", könnte im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen. Zeugen, die zu den Vorfällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 oder dem Polizeiposten Gengenbach unter der Rufnummer 07803 9662-0 zu melden.

/ph

