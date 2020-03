Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Karlsruhe (ots)

Gleich zu zwei Einbrüchen kam es am Montag in der Karlsruher Südstadt.

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr gewaltsamen Zutritt in eine Wohnung in der Wielandtstraße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie eine Playstation, ein Laptop sowie mehrere elektronische Geräte.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Luisenstraße in der Zeit von 08.30 Uhr und 12.00 Uhr. Auch hier drangen die Täter gewaltsam in die Wohnung ein und durchwühlten zahlreiche Schränke und entwendeten ein Werkzeugkoffer sowie zwei Lautsprecher.

An der Eingangstür der Nachbarwohnung im selben Anwesen wurden zahlreiche Hebelspuren festgestellt, jedoch gelangten Eindringlinge nicht in das Wohnungsinnere. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 entgegen.

Silke Gehrig, Pressestelle

