POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunken Unfall verursacht und versucht zu flüchten

Ein betrunkener, 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Er konnte jedoch vom Geschädigten zu Fuß verfolgt und gestellt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-Jährige mit seinem Mazda gegen 02:30 Uhr die Moltkestraße in westlicher Richtung. Etwa auf Höhe der Siegfriedstraße wollte der Autofahrer offenbar wenden, kollidierte hierbei aber vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel sowie mit dem Schutzbügel und dem Baum einer dortigen Bauminsel. Durch das Unfallgeschehen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der 42-jährige Eigentümer des Opels wurde auf den Unfall aufmerksam und begab sich zur Unfallstelle. Hier konnte er noch den Unfallverursacher beobachten, wie er sich mit seinem Mazda auf der Siegfriedstraße vom Unfallort entfernte. Der Geschädigte nahm zu Fuß die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen in seinem stark beschädigten Fahrzeug tatsächlich nach kurzer Zeit in der Rheingoldstraße stellen.

Bei der anschließenden Kontrolle der alarmierten Polizei ergab ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des 22-Jährigen ein. Sein Mazda musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

