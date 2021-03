Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Hohnhurst - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Kehl, Hohnhurst (ots)

Ein Wohnungseinbruch, bei dem von dem unbekannten Eindringling Bargeld und Schmuck erbeutet wurde, spielte sich im Zeitraum zwischen dem vergangenen Donnerstag (4. März) und Dienstag (9. März) in der Endinger Straße ab. Der Einbrecher verschaffte sich Zutritt in das Anwesen und entwendeten hierbei wertvolle Gegenstände. Wer im angegebenen Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

/cw

