Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Anzeigen nach einer Verkehrskontrolle

Kehl (ots)

Zu mehreren Anzeigen gelangte ein 51-jähriger Audi-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße. Ihm wird zum einen vorgeworfen, den Wagen gegen 12 Uhr gefahren zu haben, ohne den erforderlichen Führerschein vorweisen zu können. Zum anderen haben die Beamten des Polizeireviers Kehl festgestellt, dass das Auto, mit dem er und sein 42-jähriger Mitfahrer unterwegs waren, wegen eines vorausgegangenen Diebstahls zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Außerdem haben die Ermittler bei dem Mann Auffälligkeiten im Hinblick einer Drogenbeeinflussung festgestellt, weshalb ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser brachte Spuren von Cannabis zu Tage. Darüber hinaus führte der 51-Jährige Heroin mit sich, was sich ebenso in einer Anzeige niederschlägt. Nun muss sich der Mann für seine Taten verantworten.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell