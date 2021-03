Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Unfall leicht verletzt

Rastatt (ots)

Nachdem eine 28-jährige Ford-Fahrerin am Dienstagnachmittag den Mercedes einer 26-Jährigen an der Einmündung Karlstraße/Kohlenstraße übersehen hatte, kam es dort gegen 14:20 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro sowie einer leichtverletzten Verkehrsteilnehmerin. Die Ford-Lenkerin wollte nach derzeitigen Erkenntnissen von der Kohlenstraße nach links auf die Karlstraße abbiegen, übersah hierbei den von links herannahenden Mercedes, der sich zeitgleich auf der Linksabbiegerspur einordnete, um anschließend in die Josefstraße abzubiegen. Als die 28-Jährige losfuhr kollidierte sie mit dem Wagen der 26-Jährigen. Hierbei hat sich die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell