POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 04.10.2020

Limburg (ots)

Kriminalitätslage

Pkw in Hadamar - Oberzeuzheim aufgebrochen

Am Samstag, 03.10.2020, kam es um 07.30 Uhr in Oberzeuzheim in der Bahnhofstraße zu einem Pkw - Aufbruch. Eine männliche Person wurde dabei beobachtet, als sie in einen geparkten Pkw, Fiat Punto, Farbe grün, eindrang. Aus dem Fahrzeug wurden Wertgegenstände , sowie außen auch beide Kennzeichen: LM- HQ 170, entwendet. Weiterhin wurde von dem Täter die Windschutzscheibe des Pkw mutwillig beschädigt. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Diebstahl eines Pkw Peugeot in Hadamar

In der Zeit zwischen Freitag, 02.10.2020, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr wurde ein vor dem Bahnhof in Hadamar abgestellter, Pkw, Peugeot, Farbe grau , mit den amtlichen Kennzeichen: LM- JE 645 entwendet. Auch hier sind Täterhinweise erbeten !

Sachbeschädigung an Hochsitz in Weilmünster, Wellersberg, Jagdrevier Weilmünster II, Nahe des Gedenkfriedhofs

In der Nacht von Samstag, 26.09.2020 bis Samstag, 03.10.2020 ,wurden durch unbekannte Täter alle vier Standbeide eines Hochsitzes abgesägt und der Hochsitz anschließend umgeworfen. Täterhinweise unter Tel.:06471/93860 erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg Am Samstag, 03.10.2020 kam es um 16.30 Uhr in Limburg-Dietkirchen in der Brunnenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim Ein/Ausparken gegen die Außenfassade eines Wohnhauses. Diese wurde hierdurch beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Zusammenstoß zwischen Pkw und Pferd

Am Samstag, 03.10.2020, befuhr um 15.40 Uhr eine 48-jährige Pkw- Fahrerin aus Hadamar die L 3278, aus Richtung Frickhofen kommend, in Richtung Niederzeuzheim. Aus Richtung des dortigen Reitgeländes galoppierte ein durchgegangenes Pferd ohne Reiter auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pferd und Pkw. Nach dem Zusammenstoß lief das Pferd weiter in Richtung Frickhofen, wo es später unverletzt eingefangen werden konnte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Unfall mit Leichtverletzten am 03.10.2020 um 10.38 Uhr auf der L 3021, Gemarkung Villmar, zwischen Brechen und Weyer

Zur Unfallzeit befuhr der Fahrer eines Mercedes Sprinter die Landstraße von Brechen in Richtung Weyer. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang kam er aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Pfeiler. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins KKH nach Limburg verbracht. Am Pkw und am Pfeiler entstand Sachschaden.

