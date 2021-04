Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr platzierten bislang unbekannte Täter fünf Pylonen quer über die Fahrbahn der Hengeloer Straße in Bad Bentheim. Die Pylonen stammten vermutlich von einer nahegelegenen Baustelle. Ein Pkw kollidierte mit einer der Pylonen, ein weiterer konnte diesen ausweichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter Telefonnummer 05922/980-0 in Verbindung zu setzen.

