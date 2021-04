Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mobile Sauna versperrt Auffahrt zur B70

Lingen (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf der Auffahrt zur B70 in Altenlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Ford Kuga, samt Anhänger und geladener mobiler Sauna, in Richtung Meppen unterwegs. In der Rechtskurve der Auffahrt kippte der Sauna-Anhänger, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, auf die linke Seite. Die Zufahrt zur B70 war für insgesamt eine Stunde in Richtung Meppen nicht mehr möglich. Der Fahrer blieb unverletzt.

