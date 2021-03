Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Radfahrer erliegt nach Unfall seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw nahe Barsinghausen am Montag, 29.03.2021, ist ein lebensbedrohlich verletzter Radfahrer nunmehr im Krankenhaus verstorben. Der 73-Jährige erlag in der Nacht zu Mittwoch seinen Verletzungen. Der Radfahrer wurde am Montagnachmittag auf der Landesstraße 392 von einem Auto erfasst, als er die Straße überquerte. /ram, ms

Die ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4876904

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell