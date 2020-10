Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von mehreren Lkw-Steuergeräten

Northeim (ots)

37154 Northeim, Über dem Hellewege / Lange Lage; Freitag, 16.10.2020, 18:00 Uhr bis Montag, 19.10.2020, 09:00 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Zeit von Freitagabend, 16.10.2020, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen, 19.10.2020, 09:00 Uhr, ist es im Stadtgebiet Northeim zu Diebstählen von mehreren Steuergeräten aus geparkten Lkw gekommen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten vom Grundstück einer Spedition in der Langen Lage von insgesamt fünf Lkw die Getriebesteuergeräte sowie von zwei Lkw die AdBlue-Steuergeräte. Zudem wurde an einem Lkw einer Fahrschule in der Straße "Über dem Hellewege" das Getriebesteuergerät ebenfalls entwendet. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von fast 40000 ,--- Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell