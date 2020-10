Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Futtergitter von Landwirtschaftsbetrieb gestohlen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Meine, Donnerstag, 15.10.20, 14.00 Uhr - Montag, 19.10.20, 11.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 15.10.20, 14.00 Uhr bid Montag, 19.10.20, 11.00 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter in einem, an der Meine gelegenen Kuhställe eines Landwirtschaftsbetriebes zu schaffen. Der oder die Täter entwendeten aus dem Kuhstall die Futtergitter, der in dem Kuhstall untergebrachten Kühe. Erste Ermittlungen deuten auf den Abtransport mit einem Kraftfahrzeug hin. Durch den Diebstahl entstand dem Landwirt ein Schaden in Höhe von ca. 7500,- Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05382/91920-0 entgegen.

