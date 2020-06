Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Auto überschlägt sich

Mit schweren Verletzungen kam am Freitag ein Autofahrer nach einem Unfall bei Mietingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 0.45 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seinem BMW von Baltringen in Richtung Mietingen. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte nach etwa 100 Metern gegen einen Erdwall. Dort überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der 28-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem Fahrer. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel getrunken hatte. Seinen Führerschein ist er los. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

