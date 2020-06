Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Pedelecfahrerin trägt schwere Verletzungen davon

Nicht aufgepasst hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstag bei Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr war ein Lkw von Warthausen in Richtung Biberach unterwegs. Auf dem Radweg fuhr eine 32-Jährige in dieselbe Richtung. Der Opel kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Pedelecfahrerin. Die Fau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll der 46-Jährige im Lkw nach einer Trinkflasche gesucht und dabei das Lenkrad nach links gerissen haben.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++++++++1076754

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell