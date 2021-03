Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Einparken offenbar Gas-und Bremspedal verwechselt - Eine Leichtverletzte

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 81 Jahre alte Frau hat am Dienstagmittag (30.03.2021) beim Einparken in der Libanonstraße einen Unfall verursacht und dabei eine Passantin verletzt sowie zwei Autos und einen Baum beschädigt. Die Seniorin wollte gegen 12.15 Uhr auf dem Seitenstreifen einparken, als sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. Daraufhin fuhr sie etwa 15 Meter über den Bürgersteig, prallte an einer Hauswand wieder in Richtung Straße ab und streifte dabei eine 20-jährige Passantin. Danach fuhr sie einen kleinen Baum um und stieß gegen einen am Straßenrand geparkten Citroen, den sie auf einen weißen BMW schob. Zeugen riefen Polizei und Rettungsdienst, der die verletzte 20-Jährige zur Beobachtung in ein Krankenhaus brachte. Die 81-Jährige blieb offenbar unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000 Euro.

