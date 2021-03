Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Fund von gefälschten Dokumenten in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Montag (29.03.2021) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich mit einem gefälschten Ausweis in Deutschland aufzuhalten. Zusätzlich entdeckten die Beamten zwei weitere mutmaßlich gefälschte Dokumente sowie eine Schreckschusswaffe. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten gegen 18.00 Uhr in der Mauserstraße einen Mercedes-Benz an. Dabei wies sich der 31-jährige Beifahrer mit einer griechischen Aufenthaltskarte aus. Bei näherer Betrachtung fielen den Beamten am Dokument Ungereimtheiten auf. Noch vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Ausweis mutmaßlich um eine Totalfälschung handelte. Bei einem weiteren 50-jährigen Mitfahrer fanden die Beamten einen mutmaßlich gefälschten, griechischen Führerschein. Ermittlungen ergaben, dass die Männer in einer Unterkunft an der Ludwigsburger Straße wohnten. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Zimmer hielt sich dort ein 42 Jahre alter Bewohner auf. Auch bei ihm fanden die Beamten eine offenbar gefälschte, griechische Aufenthaltskarte sowie eine Schreckschusswaffe. Die Beamten beschlagnahmten die Fälschungen sowie die Waffe. Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige aus Albanien stammen soll und offenbar nicht im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist. Der 31-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags (30.03.2021) einem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

