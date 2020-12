Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto in Tiefgarage aufgebrochen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch in einer Tiefgarage in der Kantstraße ein Auto aufgebrochen. Die Diebe machten sich am Schloss der Fahrertür und am Schloss des Kofferraumdeckels zu schaffen. Beide Schlösser wurden geknackt. Dadurch entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. Die Täter stahlen aus dem Auto eine Armbanduhr, mehrere Parfumflakons und Werkzeug. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

