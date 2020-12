Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste 24-Jährige tot aufgefunden

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern)Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die vermisste Frau aus Frankenstein in der Pfalz ist am Sonntag tot aufgefunden worden. Die 24-Jährige wurde seit dem 25. August 2020 vermisst (wir berichteten mehrfach). Umfangreiche Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten nicht zu ihrem Auffinden, bis eine Zeugin am Sonntagvormittag in einem leerstehenden Haus eine Tote fand. Die Identität der Frau steht mittlerweile zweifelsfrei fest. Bei der Toten handelt sich um die Vermisste. Sie wurde obduziert. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion haben sich aktuell keine Hinweise auf eine fremde Einwirkung ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilungen im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Accounts der Polizei wurden von uns gelöscht. Falls Sie das Foto der Vermissten beziehungsweise ihren Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf

