Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Keller

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Wackenmühlstraße war das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter gelangten wahrscheinlich zwischen Sonntag, 20:30 Uhr und Montag, 8 Uhr durch die Kellertür in das Gebäude. Diese würde, nach Angaben der Zeugen häufig nicht abgeschlossen werden.

Insgesamt wurden vier Abteile in dem Keller aufgebrochen. Die Einbrecher brachen die Vorhängeschlösser auf, hebelten den Schließriegel ab oder traten die Verlattung ein. Aus einem Abteil wurde ein Monitor, Schlittschuhe, sowie eine Kamera gestohlen. Aus dem zweiten Abteil fehlte nach Angaben des Eigentümers nichts. Ob die Einbrecher bei den beiden anderen Verschlägen etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Sie wurden von ihren Besitzern noch nicht überprüft.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

