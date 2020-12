Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kein Erfolg beim Einbruch

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einbrecher haben am Wochenende eine Kellertür der IHK Pfalz aufgebrochen. Die Diebe hoben die Tür aus der Verankerung, um in den dahinterliegenden Raum einzusteigen. Ein glückliches Händchen hatten sie mit dem Raum allerdings nicht. Es standen lediglich Tische und zwei leere, außer Betrieb genommene Getränkeautomaten in diesem. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden an der Tür.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

