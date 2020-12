Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher gehen leer aus

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einbrecher haben es in der Nacht zum Dienstag auf den Getränkeautomaten eines Gymnasiums in der Martin-Luther-Straße abgesehen. Die Diebe brachen ein Fenster der Cafeteria auf, um in die Schule einzusteigen. Sie machten sich an dem Automaten zu schaffen und nahmen die Geldkassette an sich - die war allerdings leer. Durch den Einbruch entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

