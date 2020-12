Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag in der Innenstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Die 48-Jährige wurde dabei beobachtet, dass sie in einer Modeboutique in der Fackelstraße sehr lange in eine Umkleidekabine verbrachte. Als sie die Umkleide verließ, fand eine Mitarbeiterin des Ladens eine herausgebrochene Diebstahlsicherung in der Umkleide. Die 48-Jährige wurde noch in dem Laden durch die Mitarbeiterin aufgehalten. In ihrer Tasche befanden sich mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von circa 40 Euro.

Die Dame kann mit einer Strafanzeigen rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen Laden dürfte ihr sicher sein. |elz

