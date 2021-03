Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrspolizei im Einsatz

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Süd (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montag (29.03.2021) mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamten überprüften morgens den Verkehr im Bereich der Pragstraße/Haldenrainstraße und legten ihr Augenmerk auf die Einhaltung des Rotlichts. Zwischen 07.30 Uhr und 09.00 Uhr stellten sie zwölf Rotlichtverstöße fest. Die Fahrer müssen nun jeweils mit empfindlichen Geldbußen rechnen. Nachmittags kontrollierten die Beamten zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr den Verkehr zwischen Waldeck und Kaltental. Sie achteten dabei vor allem auf die Sicherheit von Radfahrenden. Zum einen stellten die Beamten insgesamt 15 Rotlichtverstöße von Fahrradfahrern auf Höhe der Haltestelle Waldeck fest. Darüber hinaus überprüften die Verkehrspolizisten den Radschutzstreifen in Richtung Kaltental. Durch die baulichen Gegebenheiten ist ein verkehrskonformes und sicheres Überholen von Radfahrern an dieser Stelle nicht möglich. Die Beamten stellten insgesamt 23 Autofahrer, die dennoch einen Radfahrer überholten. Neben der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, führten sie aufklärende Gespräche mit den Betroffenen. Den Autofahrern war dabei oft nicht bekannt, dass an dieser Örtlichkeit insbesondere aufgrund der baulichen Gegebenheiten ein Überholverbot gilt.

