Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagabend (28.03.2021) ein Gartenhäuschen zwischen der Württembergstraße und der Straße In den Aspen ausgebrannt. Anwohner alarmierten gegen 19.15 Uhr den Notruf, als sie die brennende Gartenhütte in der Nähe des Bolzplatzes bemerkten. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gartenhäuschen vermeiden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

