Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht auf der Waldstraße

GeorgsmarienhütteGeorgsmarienhütte (ots)

Am Freitagmorgen kam es an der Ecke Waldstraße/Winkelstraße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Pkw. Die unbekannte Person bog gegen 05.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Winkelstraße auf die Waldstraße in Richtung Kiffenbrink ab. Dabei übersah der oder die Unbekannte einen von rechts kommenden Rollerfahrer und nahm dem 17-Jährigen die Vorfahrt. Der Jugendliche musste ausweichen, stürzte dabei mit seinem Kleinkraftrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der dunkle Pkw hielt noch in Höhe der Gaststätte Tobergte an und fuhr dann aber weiter, als sich der Verletzte wieder aufgerappelt hatte. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

