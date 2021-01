Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mann mit weißem Mountainbike gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Fahrradfahrer, der am Freitagnachmittag auf der Knollstraße eine Sachbeschädigung begangen hat. Der Mann war gegen 16.10 Uhr auf einem weißen Mountainbike in Richtung Haster Weg unterwegs und trat im Vorbeifahren gezielt gegen ein am Straßenrand aufgestelltes Geschwindigkeitsmessgerät der Stadt Osnabrück. Das teure Gerät fiel um und wurde dabei beschädigt. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Der Mann war etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 190cm groß, hatte dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war der Täter mit einer kurzen, beigefarbenen Jacke sowie einer braunen Hose. Zudem trug die Person einen orangefarbenen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise zum dem Täter nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

