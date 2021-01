Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Rehmstraße

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Freitagvormittag und Samstagnachmittag kam es in der Rehmstraße zu einer Unfallflucht. Ein im Bereich zwischen Sandstraße und Wüstenstraße am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Tiguan wurde durch ein unbekanntes rotes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell