Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Junge Frau von Unbekanntem belästigt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Eine 20-Jährige war am Donnerstagabend zu Fuß auf der Iburger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Die junge Frau befand sich gegen 19 Uhr zwischen der Wörthstraße und der Osningstraße, als ihr ein Unbekannter entgegenkam und sich ihr in den Weg stellte. Sie sprach den etwa 45 bis 60 Jahre alten Mann an, woraufhin dieser sie in eine überdachte Hofeinfahrt drängte, ihr den Weg versperrte und sie unsittlich berührte. Die 20-Jährige rief laut um Hilfe und nutzte den Augenblick zur Flucht. Der Täter wurde als 1,80 bis 1,85m groß beschrieben, hatte eine normale Statur und ein südländisches/arabisches Erscheinungsbild. Er hatte graue Haare, auffallend wenig Zähne und trug eine braune Jacke und eine dunkle Hose. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

