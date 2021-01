Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - 27-Jähriger nach Verkehrsunfall auf B 51 leicht verletzt

BohmteBohmte (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Bohmte war am Donnerstagabend mit einem Seat auf der Osnabrücker Straße (B 51) von Leckermühle in Richtung Bohmte unterwegs. Gegen 23 Uhr bemerkte er während der Fahrt einen technischen Defekt am vorderen, linken Reifen. Aufgrund dessen geriet der Wagen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 27-Jährige stieß mit seinem Auto gegen einen Baum, der Pkw drehte sich, prallte gegen einen weiteren Baum und kam schließlich in der Berme zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, das der 27-Jährige nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

