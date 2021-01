Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Enkeltrickbetrug im Widukindland

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es in Osnabrück erneut zu einer Welle von betrügerischen Anrufen. Die Täter versuchten ältere Mitmenschen zur Zahlung von hohen Bargeldbeträgen an falsche Verwandte zu veranlassen. Berichtet wurde meist von einem tödlichen Verkehrsunfall, den ein Angehöriger verursacht hat oder von lukrativen Immobiliengeschäften. In einem Fall waren die Betrüger leider erfolgreich:

In der Mittagszeit klingelte das Festnetztelefon einer 87-jährigen Osnabrückerin. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ihr Enkel und berichtete, er habe soeben als Wertanlage eine Immobilie ersteigert. Unglücklicherweise sei es zu einem Fehler bei der Bank gekommen und die Oma solle doch bitte für wenige Tage mit etwas mehr als 20.000 Euro aushelfen. Ansonsten drohe das lukrative Immobiliengeschäft zu platzen. Nett wie der Enkel ist, bestellte er seiner Oma auch gleich ein Taxi für die Fahrt zur Bank. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hinterfragte die ungewöhnliche Bargeldabhebung zwar noch, die 87-Jährige ließ sich aber, beeinflusst durch die Täter, zu keiner Auskunft hinreißen. Wie sich später herausstellen sollte, ein teurer Fehler. Der Enkel teilte nach ihrer Rückkehr zur Wohnanschrift mit, dass er einen Bekannten gebeten habe, als Geldbote zu fungieren. Und so tauchte gegen 15 Uhr eine unbekannte männliche Person bei der Seniorin auf und nahm das Geld ohne viele Worte entgegen. Danach verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Erst als der Enkel sich, entgegen seines Versprechens, nach dem erfolgreichen Geschäftsabschluss nicht mehr bei seiner Oma meldete, wurde die Seniorin nach einigen Stunden misstrauisch. Sie kontaktierte ihren echten Enkel und als dieser angab weder mit ihr telefoniert zu haben, noch etwas von einem Immobiliengeschäft wusste, erkannte die Frau den Betrug. Sie verständigte ihre Angehörigen und dann die Polizei.

Der Geldabholer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175cm groß - 28 - 30 Jahre alt - stämmige bis dickliche Figur - dunkler Teint, südländisch - schwarze Haare, kurz - dunkle Jogginghose - dunkler Blouson - ausländischer Akzent

Möglicherweise hielt sich diese Person gestern zur Mittagszeit bei den Verbrauchermärkten im Bereich Mönkediekstraße auf.

Wem eine solche Person oder auch ein auffälliges Fahrzeug, eventuell ein Mercedes, gegen 15 Uhr im Widukindland aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3303 oder 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell