Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Süberweg, zwischen der Glückaufstraße und der Straße "Am Kanal", ereignete sich zwischen Montagabend (18 Uhr) und Mittwochnachmittag (15 Uhr) eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Mercedes (A-Klasse), beschädigte das Auto an der vorderen linken Seite und setzte anschließend seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

