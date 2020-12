Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. 85-jährige Frau schwer verletzt.

LippeLippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Dienstagmorgen auf der Herforder Straße ereignet hatte, wurde eine 85-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Gegen 7:45 Uhr beabsichtigte die auf einen Rollator angewiesene Frau die Straße zwischen den beiden Zufahrten des dortigen Edeka-Marktes zu überqueren. Ein mit seinem VW in Richtung Marktplatz fahrender, 69-jähriger Mann, übersah die Frau bei Dunkelheit und Regen auf der Straße. Der Wagen erfasste die Frau, die dadurch auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Anschließend stürzte sie auf die Straße. Die 85-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. An dem VW entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 zu melden.

