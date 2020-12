Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Smartphone entrissen.

LippeLippe (ots)

Während ein 25-jähriger Mann aus Lage am vergangenen Freitagabend mit seinem Smartphone telefonierte, stahl es ihm ein vorbeifahrender Radfahrer. Gegen 21:45 Uhr war der Lagenser auf dem Gehweg der Triftenstraße in Richtung des Lidl-Marktes unterwegs. Dabei führte er mit seinem IPhone 12, im Wert von etwa 1.300 Euro, ein Telefonat. Währenddessen näherte sich ihm von hinten der Täter auf dem Fahrrad. Im Vorbeifahren entriss er dem 25-Jährigen sein Smartphone und flüchtete dann weiter in Richtung des Lidl-Marktes. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er einen dunklen Kapuzenpullover trug. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

