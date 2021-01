Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Verkehrsunfallflucht mit grauem Pkw

Hasbergen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 09.30 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit vermutlich einem grauen Mazda die Schulstraße in Richtung Osnabrücker Straße. Zwischen der Nelkenstraße und der Straße "An der Stüveeiche" stieß der Autofahrer gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Opel Corsa und verursachte an der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Hasbergen ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05405/895440 entgegen.

