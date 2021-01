Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall mit Linienbus- Zeugen gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf dem Petersburger Wall ereignete. Ein roter Linienbus und ein schwarzer Dacia Duster fuhren gegen 19.15 Uhr nebeneinander auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung des Schlosswalls, als es unmittelbar hinter der Einmündung zum Pottgraben aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Pkw schleuderte in der Folge über die Verkehrsinsel in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem auf dem Linksaabbieger zum Pottgraben stehenden weißen Opel Corsa. Der Kleinwagen wiederum wurde dadurch gegen einen ebenfalls vor der Ampel wartenden roten Renault Kastenwagen geschoben. Da sowohl der Bus- als auch der Autofahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst unter 0541/327-2215.

