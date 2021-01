Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

DissenDissen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Auf der Worth" ereignete sich am Mittwochabend eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines silberfarbenen Peugeot (mit polnischen Kennzeichen) hatte diesen gegen 20 Uhr unbeschädigt abgestellt. In der Zeit bis 20.15 Uhr stieß ein Autofahrer gegen den Kombi und verursachte am Heck einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte unerlaubt. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell