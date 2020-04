Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Drei Einsätze parallel

Krefeld (ots)

Um 16:36 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Lutherplatz. Daraufhin wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr alarmiert. Aufgrund eines parallel Einsatzes für ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr wurde die Freiwillige Feuerwehr Fischeln mit alarmiert. Bei der Erkundung am Lutherplatz wurde in einem Abstellraum im Erdgeschoss eine brennende Mülltonne und brennende Autoreifen vorgefunden. Der Brand wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Zwei Bewohnerinnen wurde durch den Rettungsdienst gesichtet und zum Krankenhaus transportiert.

Auf der Anfahrt zum Einsatzort wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache Hafenstraße zu einem Verkehrsunfall an der Pastoriusstraße Ecke Hafenstraße umgeleitet. Dort war ein PKW unter den Sattelauflieger eines LKW gefahren. Glücklicherweise gab es bei dem Einsatz keine Verletzten, sodass die Feuerwehr nur unterstützend tätig werden musste.

Um 16:46 Uhr wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Oppum, Traar und Uerdingen zu einer unklaren Rauchentwicklung an der Madgeburgerstraße alarmiert. Dort brannte ca. 3 m² Unrat. Das Feuer wurde wahrscheinlich durch Funkenflug eines Winkelschleifer verursacht. Es wurde ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vorgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld

Andre Jansen

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell