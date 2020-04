Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied für den Zeitraum Freitag, 17.04.2020 - Sonntag, 19.04.2020

Neuwied (ots)

1. Freitag, 17.04.2020, 20.31h 56566 Neuwied, Stiftsstraße Trunkenheitsfahrt, Widerstand, Beleidigung Zeugen teilten hiesiger Dienststelle mit, dass eine offensichtlich betrunkene Person mit Flaschen auf vorbeifahrende Autos werfe. Die eintreffende Streife konnte den amtsbekannten Mann torkelnd auf der Straße feststellen. Da er kurz zuvor noch mit einem Fahrrad gefahren war sollte eine Blutentnahme durchgeführt werden. Dieser Maßnahme widersetzte sich der Mann und beleidigte die Beamten. Die Blutentnahme wurde deshalb zwangsweise durchgeführt. Da der Mann sich im Verlauf der Maßnahmen nicht beruhigte und immer aggressiver wurde, verbrachte er den Rest der Nacht der polizeilichen Gewahrsamszelle. Den Mann erwarten neben Fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen auch die entsprechenden Strafanzeigen.

2. Samstag, 18.04.2020, 08.07h 56567 Neuwied, Neuer Weg Verkehrsunfallflucht Die Fahrer zweier PKW parkten nebeneinander auf dem Parkplatzgelände des REWE-Marktes in Niederbieber. Beim Vorwärtsausparken touchierte der spätere Beschuldigte mit seinem rechtsseitigen Heck die linksseitige Front des zu diesem Zeitpunkt unbesetzten anderen PKW. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Der Beschuldigte kam kurz darauf zum Stehen, schaute sich den betroffenen Bereich des anderen PKW an und verließ mit seinem PKW die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde durch unabhängige Zeugen beobachtet. Einer dieser Zeugen stellte den ON 01 daraufhin am benachbarten Getränkemarkt fest und sprach diesen an. Der Beschuldigte zeigte sich hier einsichtig und kehrte umgehend zur Unfallstelle zurück. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

3. Samstag, 18.04.2020, 12.45h 56567 Neuwied, Fluraustraße Illegale Schrottsammler Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass ein Schrottsammlerfahrzeug ohne entsprechende Kennzeichnung durch das Wohngebiet fahre. Die entsandte Streife konnte das Fahrzeug feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die beiden männlichen Insassen nicht über die entsprechenden Genehmigungen für das Sammeln von Schrott verfügten. Es erfolgte eine Untersagung der weiteren Sammlertätigkeit, ein Platzverweis und die Vorlage entsprechender Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Es wird darauf hingewiesen keinen Metallschrott an die immer wieder auffällig werdenden Schrottsammler ohne Genehmigung herauszugeben. Häufig geht die illegale Sammlertätigkeit mit sonstiger Begleitkriminalität einher, beispielsweise Diebstählen oder dem Ausspähen von Grundstücken und Häusern.

4. Samstag, 18.04.2020, 17.45h 56566 Neuwied, Blocker Straße Versuchter Fahrraddiebstahl Zeuge beobachteten, wie ein männlicher Täter ein Fahrrad vom Grundstück eines Nachbarn stehlen wollte. Sie riefen dem Mann zu dies zu unterlassen, woraufhin dieser sich zu Fuß entfernte. Die Zeugen folgten dem Mann bis zu einem Wohnhaus, das er betrat. Hier verständigten die Zeugen die Polizei Neuwied. Die entsandte Streife konnte den Beschuldigten identifizieren. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen versuchten Fahrraddiebstahls.

5. Samstag, 18.04.2020, 19.09h 56564 Neuwied, Prinz-Viktor-Straße Ruhestörung Ein merklich alkoholisiertes und amtsbekanntes Pärchen tyrannisierte durch lautes Herumschreien die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. Im Beisein der entsandten Streife konnte der männliche Part sich nicht beruhigen. Auch die Androhung einer Ingewahrsamnahme zeigte keine Wirkung, so dass der Mann schließlich zur Dienststelle verbracht wurde. Hier verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamszelle.

6. Samstag, 18.04.2020, 14.30h - 18.30h 56564 Neuwied, B42 - Fahrtrichtung Neuwied Radarkontrolle In der o.g. Zeit führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Radarmessung zur Überwachung der Geschwindigkeit durch. Hierbei konnten 74 Überschreitungen festgestellt werden. Tagesschnellster war ein Fahrzeugführer der statt der erlaubten 70km/h außerhalb geschlossener Ortschaften mit 113km/h unterwegs war.

