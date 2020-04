Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 2 Verkehrsunfälle mit jungen Fahrern

Betzdorf (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden auf Jungenthaler Straße Am Samstag, den 18.04.2020 gegen 10:00Uhr befuhren ein 59Jähriger und ein 22Jähriger in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw die Jungenthaler Straße in Kirchen. Der 59Jährige musste verkehrsbedingt bremsen, was der 22Jährige offenbar zu spät bemerkte. Er fuhr auf Grund des zu geringen Abstands auf und es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 3500EUR.

23Jähriger kommt von der Fahrbahn ab Am 18.04.2020 gegen 12:55Uhr befuhr ein 23Jähriger die L280 aus Alsdorf kommend in Fahrtrichtung Daaden. Beim Ausgang aus einer Linkskurve verlor er vermutlich auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam nach 40Metern zum Stehen und beschädigte einen Leitpfosten und einen Kilometrierungspfahl. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7100 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt und das Fahrzeug konnte mittels Traktor wieder auf die Fahrbahn verbracht werden.

