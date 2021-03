Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße ereignete sich am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 08:00-13:00 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Offenbar beschädigte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken die linke Seite eines danebenstehenden schwarzen Opel Kombi. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|PvD

