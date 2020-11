Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Diebstähle

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruch-Hinweise gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Diebe in die Lagerhalle eines Betriebes in der Benzholzstraße ein. In der Folge transportierten die Einbrecher eine größere Anzahl von Mährobotern des Herstellers Husqvarna, auch unter Zuhilfenahme eines Gabelstaplers, aus der Halle und schafften diese über den dortigen Zaun. Der Wert der Roboter wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zum Abtransport benutzten die Diebe vermutlich einen Klein-Lkw oder Transporter der Sprinter-Klasse. Hinweise auf solche Fahrzeuge, insbesondere Mietfahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die im dortigen Bereich aufgefallen sein könnten, werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Kompletträdern

Auf dem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Marie-Curie-Straße schlug ein Unbekannter zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr an drei Fahrzeugen die Heckscheiben ein, um an einen Wagenheber zu gelangen. In der Folge bockte er ein Fahrzeug auf und entwendete alle vier Kompletträder. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Eschach-Holzhausen: Diebstahl aus Baucontainern

Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag brachen Unbekannte zwei Baucontainer auf, die in der Gögginger Straße im Bereich einer Baustelle aufgestellt sind und entwendeten aus diesen mehrere Baumaschinen. Hinweise bitte an den Polizeiposten Leinzell Tel. 07175/9219680.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell