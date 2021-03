Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In fremde Wohnung geschaut

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Möglicherweise hat ein Trio am späten Donnerstagabend versucht eine Wohnung in der Hauptstraße auszubaldowern. Eine Bewohnerin stellte zwei Personen fest, die durchs Fenster einer Nachbarwohnung schauten. Als die Unbekannten von einem Zeugen angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht. Sie rannten in den Wald und in Richtung der Burg davon, wo offensichtlich eine dritte Person auf sie wartete. Bei dem Trio soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Der Zeuge verfolgte die Unbekannten, verlor sie aber aus den Augen. Die Polizei suchte nach den Verdächtigen, konnte aber sie auch nicht mehr ausfindig machen.

Wenn auch Sie Verdächtiges beobachten, informieren Sie die Polizei! Im Notfall sind wir unter der Notrufnummer 110 rund um die Uhr für Sie da. |erf

