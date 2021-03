Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verrostete Infanteriegranate gefunden

Kaiserslautern (ots)

Im Bereich des Heiligenbergtunnels ist am Mittwoch bei Messarbeiten an einer Gasleitung eine alte Infanteriegranate gefunden worden. Die Weltkriegsmunition lag südlich der Bahntrasse in der Nähe eines Wanderwegs. Ein Arbeiter fand am Nachmittag die verrostete Granate und informierte die Polizei. Das Geschoss wurde vom Kampfmittelräumdienst abtransportiert. |erf

