Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit minderwertigen Uhren - Mutmaßliche Trickbetrüger vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (29.03.2021) zwei 45 und 49 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Franz-Schubert-Straße eine minderwertige Armbanduhr einem 82-jährigen Passanten zunächst als Geschenk angeboten zu haben. Die beiden Tatverdächtigen hatten gegen 11.00 Uhr aus einem Auto heraus den 82-jährigen Mann angesprochen und eine mutmaßlich minderwertige Armbanduhr als Geschenk angeboten. Offenbar versuchten sie so das Vertrauen des Passanten zu gewinnen, um dann weitere Uhren verkaufen zu können. Der Senior fiel jedoch nicht auf diese Masche herein und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen kurz darauf die beiden 45 und 49 Jahre alten Männer vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten 28 offenbar minderwertige Uhren der Marke Paterson und Image und beschlagnahmten diese. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden. Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Seien Sie stets gegenüber Unbekannten misstrauisch, insbesondere wenn sie Ihnen etwas schenken möchten. - Kaufen Sie niemals etwas, was Ihnen auf einem Parkplatz angeboten wird. Die angebotenen Gegenstände sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Treten Sie nicht in finanzielle Vorleistung. - Fordern Sie andere aktiv und direkt zur Hilfe auf. - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei über die Notrufnummer 110 zu verständigen. - Prägen Sie sich das Aussehen des Täters und der Begleitung ein. Notieren Sie das Kennzeichen des Fahrzeugs.

