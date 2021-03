Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwertransporter beschädigt Tunneldecke

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 40-jähriger Fahrer eines Schwertransporters hat am Dienstagvormittag (30.03.2021) die Decke des Planietunnels beschädigt, der Schaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Der 40-Jährige war gegen 10.40 Uhr mit seinem Sattelzug, der mit einem Radlader beladen war, aus Richtung Charlottenplatz in Richtung Schloßstraße unterwegs, als er mit dem Dach des Radladers offenbar die Tunneldecke berührte und dadurch Stromkabel und die Brandmeldeanlage beschädigte. Die Sperrung des Planietunnels in Fahrtrichtung Schloßstraße dauert derzeit noch an. Stand: 13.00 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell