Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Vorfahrt missachtet

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen, 8.50 Uhr, in Ettlingenweier, an der Einmündung Römerstraße / Graf-Eberstein-Straße. Am Unfall beteiligt waren ein 49-jähriger Opelfahrer und eine 33-jährige VW-Fahrerin.

Der Opelfahrer missachtete an der Einmündung die Vorfahrt der VW-Fahrerin. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 5000 Euro.

