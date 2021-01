Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Rottweil) Brennende Mülltonnen (10.01.21)

TrossingenTrossingen (ots)

Gleich wegen vier brennender Mülleimer wurden Feuerwehr und Polizei am Sonntag in den Buchenweg gerufen. Gegen 23.30 Uhr bemerkten zwei Zeugen das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Trossingen, welche mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte, konnte der Brand schnell unter Kontrolle und ein Übergreifen auf das angrenzende Einfamilienhaus und Garage verhindert werden. Die Mülltonnen brannten komplett ab, an der Garagenfassade entstand geringer Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers Spaichingen und des Kriminaldauerdienstes haben noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell