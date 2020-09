Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung an Burgruine

Meschede (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zur Burgruine in Eversberg gerufen. Ein Zeuge zeigte den Beamten eine beschädigte Bank sowie mehrere zerstörte Strahler, welcher die Burgruine bei Dunkelheit in Szene setzen. Weiterhin wurden mehrere Steine aus einer Mauer herausgezogen und ein Holzpfeiler des Treppenaufgangs abgebrochen. Zeugen konnten am Samstag gegen 17 Uhr drei Jugendliche im Bereich der Ruine beobachten. Ein Jugendlicher hatte kurze blonde Haare. Möglicherweise stehen die Jugendlichen mit den Sachbeschädigungen in Verbindung. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell