POL-HSK: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Olsberg (ots)

Ein 30-jähriger Kradfahrer fuhr am Sonntag um 10.40 Uhr auf der Bundesstraße 480 von Olsberg in Richtung Winterberg. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 51-jährigen Bielefelders. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Eine 47-jährige Mitfahrerin aus dem Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte das Motorrad sicher. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis etwa 13 Uhr gesperrt.

